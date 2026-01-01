44-годишен български гражданин е арестуван в Солун, след като се опитал да прегази с автомобила си две жени, предлагащи сексуални услуги. До инцидента се стигнало след скандал между тях и 26-годишната приятелка на мъжа, която също е българка.

Случаят е от ранните часове на събота, 14 ноември, в района на улица „Янницон“ в Солун, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ.

Според информацията на полицията двете жени първоначално влезли в словесен конфликт с приятелката на 44-годишния мъж. След разправията той се качил в автомобила си и насочил колата към тях, опитвайки се да ги блъсне.

Мъжът бил задържан около 2:00 часа през нощта от служители на полицейското управление „Бялата кула“ в Солун.

Срещу него е образувано досъдебно производство за опит за причиняване на опасна телесна повреда.

По информация на гръцките медии случаят е включен в полицейския бюлетин за задържанията в града.