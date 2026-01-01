Британският китарист Ерик Клептън ще изнесе концерт в зала „Арена 8888“ в София на 7 май 2027 г., съобщават организаторите от Fest Team. Това ще е първото му излизане на българска сцена за повече от шест десетилетия кариера.

Концертът е част от европейските концертни дати на Клептън за 2027 г. Във Великобритания той ще свири на 17 май в Бирмингам и четири вечери в лондонската „Роял Албърт хол“ – 20, 21, 23 и 24 май.

На 20 ноември ще излезе The Road to Escondido: Enhanced Edition – издание по случай 20-годишнината от издаването на съвместния албум на Клептън с Джей Джей Кейл. Оригиналът от 2006 г. е първият общ албум на двамата музиканти. Новото издание е на двоен компактдиск и съдържа три неиздавани досега песни от оригиналните записни сесии – Wrong No More, I Got To Find My Baby и Roll On. В него са включени и три концертни записа от Live in San Diego – Who Am I Telling You?, Anyway The Wind Blows и Don’t Cry Sister.

На 4 декември ще излезе и ново издание на Riding with the King, съвместния албум на Клептън с Би Би Кинг. Ремастерираната и разширена версия отбелязва 100-годишнината от рождението на Би Би Кинг и ще е на двоен винил.

Ерик Клептън е единственият музикант, приет три пъти в Залата на славата на рокендрола – като член на The Yardbirds, като член на Cream и като солов артист. Носител е на 17 награди „Грами“. Сред песните му са Layla, Wonderful Tonight и Tears in Heaven, както и версиите му на песните на Джей Джей Кейл – Cocaine и After Midnight. Албумът The Road to Escondido печели „Грами“ за най-добър съвременен блус албум през 2008 г.