Мъж от Русе е станал жертва на измама с капаро при покупка чрез интернет, съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

Тя уточни, че сигналът е подаден на 14 ноември във Второ Районно управление в Русе. Мъжът, който станал жертва на измамата, заявил, че разглеждал обяви за продажба на каравани в интернет и попаднал на предложение от човек, представил се за жител на друг град в страната.

След телефонен разговор двамата се договорили за покупката, като кандидат-купувачът превел по посочена банкова сметка капаро от 900 евро. Комуникацията продължила чрез мобилно приложение, където мъжът изпратил и снимка от мобилното си банкиране, удостоверяваща превода. Впоследствие предполагаемият продавач прекъснал всякакъв контакт с него, съобщи още Малчева.

По случая е образувано досъдебно производство във Второ РУ – Русе. Работата по изясняването на случая продължава.