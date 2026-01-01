Тежка катастрофа с пострадали е станала между Кнежа и Искър, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 14 ноември. 44-годишен шофьор на товарен автомобил е напуснал лентата си за движение, като е ударил насрещно движещия се автомобил с 33-годишна жена.

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Там е блъснала със страничната си дясна част насрещно движещия се автомобил, управляван от 40-годишна жена. Най-сериозно е пострадала шофьорката на едната кола - с опасност за живота е настанена за лечение в плевенска болница.

Пътуващите с нея - 7-годишно момче, 6-годишно момче и 6-месечно момиченце са настанени в детско отделение - без опасност за живота. Водачите са изпробвани за алкохол, като пробите са отрицателни.

Нартотестът на шофьора на товарния автомобил е дал положителен резултат за наличие на метамфетамин. Той е бил задържан и за случая е сезирана прокуратурата.