Йеменските проправителствени сили, подкрепяни от Саудитска Арабия, обявиха, че се изтеглят от район в близост до стратегически важния проток Баб ел Мандеб, оставяйки територията под контрола на подкрепяното от Иран движение на хутите.

Йеменската армия съобщи, че преразполага войските си от стратегическия морски коридор в южната част на Червено море, за да укрепи отбраната на временната столица Аден.

Изтеглянето слага край на продължилата няколко седмици военна офанзива, насочена към установяване на контрол над района около пролива. Хутите превзеха територията при изненадваща офанзива през септември, което доведе до затруднения в международната търговия и износа на петрол, както и до бягството на хиляди местни жители.

По-късно в неделя медии, контролирани от хутите, съобщиха, че групировката е установила пълен контрол над района. Саудитска Арабия засега не е коментирала информацията.

Проправителствените сили обявиха в началото на октомври, че са „осигурили“ пролива, след като предприеха операция за възстановяване на ключови територии, завзети от хутите. Месец по-рано групировката беше съобщила, че е превзела няколко стратегически обекта, сред които остров Перим при входа на пролива и пристанищния град Моха.

В неделя обаче подкрепяните от Саудитска Арабия сили, които воюват на страната на международно признатото правителство на Йемен, обявиха, че се изтеглят, за да пренасочат военните си ресурси към други райони. Сред основните им приоритети е защитата на южния град Аден.

В изявление на Южните въоръжени сили се посочва, че войските се изтеглят „от летище Дубаб и района на Баб ел Мандеб“. Решението е мотивирано с необходимостта от „укрепване на фронтовите линии и справяне със съществуващите заплахи“.

„Тази стъпка е продиктувана от приоритета да се гарантира сигурността на столицата Аден и съседните провинции, да се укрепят фронтовите линии и да се противодейства на съществуващите заплахи“, се казва в изявлението.

Хутите заявиха, че не представляват заплаха за международното корабоплаване през пролива, но предупредиха, че ще продължат атаките си срещу кораби, свързани със Саудитска Арабия.

Превземането на района обаче допринесе за ръст на световните цени на петрола. Саудитска Арабия разчита на Червено море за износа на петрол, след като войната между САЩ, Израел и Иран на практика доведе до затварянето на Ормузкия проток.

Говорителят на ООН по правата на човека Равина Шамдасани призова всички страни в конфликта да защитават цивилното население и гражданската инфраструктура.

Тя посочи, че след ескалацията на бойните действия през август повече от 60% от регистрираните цивилни жертви са жени и деца.

През последните седмици хутите многократно атакуваха Аден. При нападение на 15 октомври срещу президентския дворец загинаха петима души, а 16 бяха ранени.

Саудитска Арабия отговори със стотици въздушни удари, докато хутите изстреляха стотици дронове и ракети срещу саудитски градове и инфраструктурни обекти.

Според оценки на ООН близо 330 000 души са били разселени в Йемен вследствие на засилените бойни действия. Съобщава се и за стотици загинали.

Йемен е разтърсван от гражданска война от 2014 г., когато хутите завзеха столицата Сана и свалиха правителството.

Конфликтът се задълбочи през 2015 г., след като водена от Саудитска Арабия коалиция от арабски държави се намеси с цел възстановяване на международно признатото правителство.

Четиригодишното неофициално примирие започна да се разпада през юли, когато хутите обявиха „морско ембарго“ срещу Саудитска Арабия и предприеха ракетни и дронови атаки срещу саудитски летища, петролни съоръжения и танкери в Червено море.

Групировката заяви, че действията ѝ са ответна мярка за саудитската блокада на пристанища и летища в контролираните от нея райони, както и за въздушен удар срещу летището в Сана, за който обвинява Рияд.