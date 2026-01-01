Повече от 200 000 души са разселени в Йемен след възобновяването на военните действия между подкрепяното от Саудитска Арабия правителство и проиранските бунтовници хути, съобщи днес Международната организация по миграция (МОМ) към ООН, цитирана от Франс прес.

"Общо 201 217 души са били принудени да напуснат домовете си в Йемен от началото на сраженията", заяви агенцията на ООН, като уточни, че само от началото на септември са разселени 197 755 от тези хора.

МОМ определи като тревожна кризата, породена от подновените боеве, като предупреди и за недостиг на средства за справяне с нея.

Йемен е в центъра на продължителен конфликт между международно признатото правителство, подкрепяно от Саудитска Арабия, и шиитското движение хути, което контролира голяма част от северната и западната част на страната и е подкрепяно от Иран.

Гражданската война започна през 2014 г., когато хутите превзеха столицата Сана и значителна част от страната. През 2015 г. Саудитска Арабия оглави военна коалиция, която се намеси на страната на правителството. Конфликтът доведе до една от най-тежките хуманитарни кризи в света.

През последните години бяха предприети редица дипломатически усилия за прекратяване на бойните действия, включително посредничество от ООН и Оман. Въпреки периодите на относително затишие, трайно политическо споразумение между страните така и не беше постигнато.

Подновяването на сраженията доведе до нова вълна от разселване на цивилното население. По данни на Международната организация по миграция над 200 000 души са били принудени да напуснат домовете си, като почти всички са били разселени след началото на септември.

Конфликтът има и регионално измерение. Хутите извършват ракетни и дронови атаки срещу цели в Израел и нападения срещу търговски кораби в Червено море, като заявяват, че действията им са свързани с войната в Газа. Това доведе до международни военни операции и допълнително усложни усилията за постигане на мир в Йемен.

Продължаващите бойни действия задълбочават и хуманитарната криза в страната, където милиони хора зависят от международна помощ и са изложени на риск от недостиг на храна, вода и медицински услуги.