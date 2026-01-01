Проиранската бунтовническа групировка на хутите в Йемен заплаши, че ще затвори протока Баб ел Мандеб, ключов търговски маршрут, свързващ Европа с Азия чрез Суецкия канал, на фона на напрежението между Вашингтон и Техеран, предаде ДПА.и протока Баб ел Мандеб

"Ако Сана (столицата на Йемен понастоящем под контрола на хусите, бел. ред.) реши да затвори протока Баб ел Мандеб, дори цялото човечество и джиновете (духове в арабската митология, бел. ред.) няма да бъдат способни да го отворят отново", написа високопоставеният представител на хусите Хусейн ал Ези в социалната мрежа Екс.

Ал Ези призова американския президент Доналд Тръмп да прекрати незабавно "всички практики и политики, които възпрепятстват мира".

Йеменските бунтовници хути са част от така наречената Ос на съпротивата, мрежа от проирански въоръжени групировки в Близкия изток.

Миналия месец хутите се присъединиха към бойните действия, започнали след израелско-американската военна операция срещу Иран, като предприеха няколко атаки срещу Израел. На този етап обаче групировката не е подновявала атаките си срещу кораби, плаващи по близките морски търговски маршрути.