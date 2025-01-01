Израелският министър на отбраната Израел Кац се закани да подложи подкрепените от Иран йеменски бунтовници хути на „десетте египетски бедствия“ от Библията. Изявлението дойде, след като хутите засилиха ракетните си атаки срещу Израел, предаде АФП.

„Хутите отново изстрелват ракети по Израел. Бедствие на мрак, бедствие върху първородните – ще завършим и десетте язви“, написа Кац в социалната мрежа X.

Той имаше предвид десетте бедствия, описани в Книгата Изход, които според Писанието били изпратени от еврейския Бог върху Египет, за да убеди фараона да освободи поробените израилтяни.

По-рано на 4 септември израелската армия съобщи, че ракета, изстреляна от Йемен, е паднала извън територията на Израел – ден след като две ракети на хутите бяха прехванати.

Хутите обещаха да засилят атаките си срещу Израел, след като при израелски въздушни удари миналата седмица загинаха техният премиер и още 11 високопоставени представители.

От октомври 2023 г., когато избухна войната в Газа, хутите многократно изстрелват дронове и ракети срещу Израел, заявявайки, че действията им са „в подкрепа на палестинците“.

Израел отговори с няколко вълни от ответни удари в Йемен, насочени срещу пристанища под контрола на хутите, както и срещу столицата Сана, която също е в ръцете на бунтовниците.