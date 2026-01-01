Близо месец преди да навърши 65 години внезапно си отиде финансистът Андрей Пръмов.

Роден в София през 1960 г., той беше сред най-изявените финансисти у нас, с много опит, знания, особено чувство за хумор и неподражаемо слово, способен да преведе на житейски език и най-сложните финансови казуси, описва го „24 часа“.

Специализирал е в много банки у нас и в чужбина, има опит и в борсовите операции на борсите в Чикаго и Ню Йорк. Членувал е в Международната асоциация на банковите валутни дилъри в Париж, бе съучредител и член на съвета на настоятелите на фондация "Атанас Буров". Бил е и член на Съвета на директорите на Българска фондова борса - София.

Занимаваше се с частен бизнес.

Той е съпруг на българския еврокомисар и бивш министър в няколко правителства Меглена Кунева, с която имат син.