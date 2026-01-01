Предприети действия от Община Царево относно срутищни процеси в Ахтопол, съобщина от Общината.

След получено писмо от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в което се казва, че наблюдаваните процеси са с характер на бедствие и авария, а не на свлачище - твърди, се че в района няма свлачище и няма опасност от свлачищни процеси и препоръка община Царево да се обърне към Междуведомствената комисия по бедствия и аварии за финансиране на мероприятия на крайбрежната алея в Ахтопол, са предприети следните действия:

Царево получи 6,8 млн. лв. за възстановяване след наводненията

1. Продължава проектирането на нова крайбрежна алея с предвидено отводняване на дъждовните и повърхностни води. В проекта ще бъдат включени всички предписания и препоръки от становището на „Геозащита“ ЕООД Варна, отнасящи се към поземлен имот 00878.501.497 по КККР на Ахтопол, публична общинска собственост. След съгласуването му с „Геозащита“ ЕООД Варна и съответните институции, същият ще бъде одобрен и ще бъде издадено Разрешение за строеж.

Обръщаме внимание, че в година без приет държавен и общински бюджет единственото възможно действие пред община Царево е да проектира за собствена сметка, но не и да пристъпи към възлагане на строителство.

Община Царево

2. Укрепването на бреговия скат е предмет на друг проект, тъй като срутищната зона попада, както в поземлен имот публична общинска собственост, така и в поземлен имот публична държавна собственост. Провеждат се разговори с с Областен управител на Област Бургас, за участието им като страна.

3. Подготвя се преписка до Междуведомствената комисия по бедствия и аварии за осигуряване на финансиране като авариен обект.

4. Към момента зоната е обозначена и ограничена за преминаване, за да се избегне риска от инциденти.