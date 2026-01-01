Явор Божанков от „Продължаваме промяната-Демократична България“ написа във Фейсбук, че от ПП не са съгласни да бъде част от листите за изборите.

"Предстоят преговори за листите, а колегите от „Продължаваме промяната“ категорично не са съгласни да бъда част от тях. Съжалявам да науча това, тъй като вярвам, че е време да се събираме и обединяваме, а не да се делим", пише той.

"Благодаря на „Да, България“ и на „Демократи за силна България“, които ме номинираха, както и на колегата от ПП, който е имал смелостта да направи това", пише още Божанков.

"Независимо какво ще се реши през следващите дни, аз съм дал дума да помагам на коалицията в тези избори. Няма друг политически субект, който има шанс да представлява демократичната общност в следващото Народно събрание", допълва той.

По думите му добрият резултат на коалицията е въпрос на демокрация и европейско бъдеще за България.

По-късно Божидар Божанов коментира казуса пред журналисти. "Структури на ДСБ са предложили Божанков за листите и разговорите за листите продължават", каза той.