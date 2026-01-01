Представители на ДБ настояват спекулата с горивата да приключи незабавно.

КЗК следи пазара на горивата, според бранша таван на цените не е решение

"Ще има допълнителни приходи от ДДС в резултат на по-високите цени на петрола, това трябва да бъде механизмът, с който да се насочат средства към уязвимите потребители и тези, които най-много са пострадали от поскъпването на горивата. Чуха ни от правителството, работят по въпроса", каза Мартин Димитров.

Йордан Иванов каза, че в България има спекула с цената на горивата. "В резултат на войната горивата на България за една нощ поскъпнаха с 15%, всеки българин трябва да знае, че на входа на всяка една бензиностанция има декларация за съответствие", обясни Иванов.

Той показа документ, според който гориво, което е доставено на бензиностанция на 9 март, е придобито от "Лукойл" януари. По думите му "Лукойл" продава скъпо евтино придобито гориво. "Ние настояваме НАП и КЗК, използвайки правомощията им в законите, да направят така, че тази спекула да приключи незабавно. Призоваваме днес министърът на икономиката да привика Спецов, който ръководи "Лукойл" и тази спекула незабавно да бъде преустановена", каза още Иванов.

Мартин Димитров уточни, че според тях таванът на цените не е добра идея, защото в Унгария с таван на цените, се е стигнало до най-високата инфлация в ЕС. Според него това е крайна мярка, която води до "сива и черна" икономика.