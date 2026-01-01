Операцията, която провеждат Израел и САЩ в Иран доведе до дестабилизация близо до нашия регион. Непровокирани с нищо атаки срещу Кипър и Турция от страна на Иран предизвикват сериозна загриженост. Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов по време на съвместна пресконференция с министъра на националната отбрана на Гърция Никос Дендиас, който е на посещение у нас по покана на Запрянов.

Сериозно загрижени сме и от все още продължаващата война на Русия срещу Украйна, която продължава да дестабилизира ситуацията в Европа. Ние подпомагаме Украйна и по линия на НАТО, на ЕС и по двустранна линия в нейната борба за самостоятелност, независимост и справяне с предизвикателствата на тази война, отбеляза българският министър

Гърция ще окаже помощ за противоракетната защита на България

По думите на Запрянов в областта на отбраната България и Гърция си сътрудничат много активно.

На пресконференцията Дендиас заяви, че механизмът SAFE се нуждае от реформа с оглед на създаването на SAFE 2 и се радвам, че установихме, че имаме общи възгледи, че може да кординираме нашите усилия в рамките на Съвета на министрите на ЕС така че да постигнем по-добри резултати за укрепването на иновациите и отбранителната екосистема.

В Гърция провеждаме една реформа, която сме нарекли Щита на Ахил. Част от тази реформа е създаването на системата за борба с дронове "Кентавър", която вече сме разгърнали в Червено море и в региона на Кипър. Нас ни интересува сътрудничеството с българската иновационна отбранителна екосистема. Ние сме две неголеми страни и смятаме, че сътрудничеството може да допринесе както за България и Гърция, така и за Европа като цяло, каза още гръцкият министър.

България и Гърция заемат водеща позиция в гарантирането на сигурността на източния фланг на НАТО, в рамките на колективната отбрана на Алианса. Конструктивното сътрудничество в областта на отбраната на нашите две страни, наред с цялостното регионално сътрудничество, е ключово за осигуряване на сигурност, стабилност и просперитет в нашия регион. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров по време на срещата си с министъра на националната отбрана на Република Гърция Николаос Дендиас.

Премиерът изтъкна, че конструктивното сътрудничество в областта на отбраната, наред с цялостното регионално партньорство, е ключово за осигуряване на сигурността, стабилността и просперитета в нашия регион. Той изрази благодарността си пред Дендиас за приноса му за Многонационалната бойна група на българска територия, част от Предните сухопътни сили на НАТО, която има стратегическа функция за укрепване на възпирането и отбраната на източния фланг. „Това е истински израз на съюзническа солидарност“, посочи министър-председателят.

САЩ поискаха от Румъния използването на бази за военни операции в Иран

По време на срещата премиерът Гюров и министър Дендиас обсъдиха потенциала на общи приоритети, които да укрепят стратегическите позиции на двете държави, като същевременно могат да генерират добавена стойност.

Тази сутрин от Министерството на отбраната съобщиха, че ще се проведат съвместни тренировъчни българо-гръцки полети на Военновъздушните сили (ВВС) на двете страни във въздушното пространство на България.

Миналата седмица Гърция увери България, че ще окаже помощ за противоракетната защита на страната ни със средства за противовъздушна отбрана и военен персонал. От военното ни министерство обясниха, че в зона в Северна Гърция ще бъде разположена гръцка система за противовъздушна отбрана "Пейтриът", която ще осигурява противоракетна защита на голяма част от територията на България. Допълнително два самолета F-16 ще подсилват защитата на въздушното пространство на България. Двама гръцки офицери от Военновъздушните сили ще бъдат командировани в София за координация с българското военно командване.

Гръцката система за противовъздушна отбрана "Пейтриът" е вече в дежурство, имаме пълно прикритие, заяви Атанас Запрянов. Нашите войски за противовъздушна отбрана са много добре подготвени и те също участват, заяви Запрянов. Той допълни, че това не се прави, защото има директна военна заплаха за България. Длъжни сме да вземем мерки и за потенциални заплахи, обясни министърът.

Гърция оказа помощ на България, след като страната ни поиска усилване на системата за противоракетната отбрана заради изстреляните ракети от Иран към Турция още на 4 март.