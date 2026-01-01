Към днешна дата войната в Иран вече не е „поредната“ регионална ескалация, това е шок върху реалната физическа инфраструктура на енергията – удари, контраудари и най-вече почти блокиран морски коридор, през който минава съизмеримо с една пета от глобалните потоци на нефт и газ.

Големият парадокс е следният, че на екран изглежда, че печелят „производителите“, защото цената на петрола скача. Но когато износът физически не може да се натовари (липса на сигурно корабоплаване и пълни складове), високата цена се превръща в пропуснат приход. Именно затова виждаме едновременно „скок“ и „рязане на добив“ в част от Залива – не като координирана игра, а като логистична принуда.

Най-ясните печеливши (в краткосрочен план) са износителите извън зоната на блокадата, които могат да доставят; търговците и посредниците, които печелят от волатилност и арбитраж; части от морския и застрахователен сектор, които продават риск „на премия“; и военно-индустриалният комплекс, който получава ускорени поръчки и политическа подкрепа за капацитет.

Най-големите губещи са потребителите и вносителите на горива (особено там, където дизелът и втечненият газ са критични), както и икономиките с нисък фискален буфер. Шокът се предава към инфлация и разходи за транспорт, земеделие и индустрия.

Ако в следващите седмици няма устойчиво възстановяване на корабоплаването, ценовият натиск върху горивата ще остане висок независимо от политическите изявления. А за бизнеса ключовата дума е хеджиране – не като спекулация, а като застраховка срещу сценарии, в които логистиката струва повече от самия барел.

Къде сме днес и как започна войната

На 28 февруари 2026 г. Израел и САЩ започват серия от удари по цели в Иран, като публично свързват действията си с ядрената и ракетната програма и с целите спрямо режима. В отговор Иран предприема контраудари срещу цели в региона и заявява, че ще затвори/ограничи жизненоважни морски маршрути, включително Ормузкия проток; достъпът на медии и проверимостта на данните за жертви и щети са ограничени, което увеличава информационната мъгла.

Към днешна дата конфликтът е в „интензивна, но все още основно въздушно-морска“ фаза. Американски военни източници говорят за удари по морски активи (вкл. съдове за миниране) и за мащабна кампания в първите ~10 дни, докато самият морски коридор остава практически нефункциониращ за нормален търговски трафик.

Важно е да се види, че „стартът“ на войната е 2026, но причинно-следствената нишка е по-дълга. Британският парламентен анализ отбелязва отслабване на регионалните съюзници на Иран и серия от удари през 2024–2025 г., както и вътрешна нестабилност и протести в началото на 2026 г. От гледна точка на петролния пазар това означава, че шокът не се възприема като „еднократен“, а като вероятност за продължителна несигурност в най-чувствителната точка на глобалната енергийна логистика.

Как войната се пренася в цените на петрола и горивата

Пазарът на петрол реагира на войната в две насоки: финансова (фючърси/опции) и физическа (кораби, застраховка, складове, рафинерии). В първите дни финансовата реакция изстрелва цената рязко нагоре, но истинският риск идва от физиката, ако барелите не могат да тръгнат, цената не е просто „висока“ – тя става нестабилна, защото на практика се търгува недостиг на логистика, не недостиг на ресурс.

Нефт: Риск-премия, „барел на вода“ и реални числа

В рамките на войната видяхме движения, типични за големи геополитически шокове: Brent стига интрадей до около $119.5/барел, а след това цените падат рязко при сигнали за възможна деескалация (на 10 март Brent около $91–$92 според котировки, цитирани от Ройтерс).

По-важни от самата „цифра“ са оценките за риск-премията и за мащаба на потенциалния дефицит:

Анализ на Ройтерс (2 март) цитира банки: Citi очаква Brent да се задържи $80–$90 краткосрочно, а при деескалация да се върне към ~$70; Goldman Sachs оценява „реална“ риск-премия от ~$18/барел, която би спаднала към ~$4 при сценарий на частично прекъсване (примерно 50% от потоците за месец).

Консултантът Wood Mackenzie вижда потенциал за $150/барел при шок от порядъка на ~15 млн. барела/ден извадени от пазара.

Ройтерс оценява в един от обзорите, че при почти парализиран Ормуз и пълнещи се складове могат да останат „заклещени“ не само милиони барели суров петрол, а и ~4.5 млн. барела/ден рафинирани горива – това е директен мост към колонките, не абстрактна борсова цена.

Това са „работещи“ диапазони, но с важно уточнение: те са зависими от времето на блокадата и от това дали се отварят обходни маршрути/капaцитети.

Защо дизелът боли повече от бензина

Дизелът е горивото на икономиката за товарен транспорт, селско стопанство, промишленост. Именно затова при логистичен шок дизелът често реагира по-рязко. Ройтерс отчита скок на дизела в САЩ над $4/галон и предупреждава, че са изложени на риск около 900 хил. барела/ден дизел и 350 хил. барела/ден реактивно гориво от Залива – като това се интерпретира като ~10% от глобалните морски доставки на дизел и ~20% за jet fuel.

Тук идва и българската перспектива: дори да не купуваме директно „барели от Ормуз“, цената на дизела и бензина в Европа и на Балканите се котира спрямо международните бенчмаркове и маржовете на рафиниране/логистика. Българските медии вече свързват по-дълга блокада с ускоряване на инфлацията у нас и с натиск върху горивата.

САЩ: maximum pressure и вторични санкции

Американската линия (още от 2025 г.) е ясна: „купуването на ирански петрол трябва да спре“, като се използва заплахата от вторични санкции – т.е. наказване на неамерикански субекти чрез отрязване от достъп до американския пазар/финансова система. Официалните страници на OFAC дават рамката и насоките по иранската санкционна програма и показват колко „детайлна“ е овази машина за съответствие (особено за морския сектор).

От практическа гледна точка виждаме активни удари по „сенчестия“ танкерен капацитет: Министерството на финансите на САЩ обявява нови санкции (февруари 2026) срещу кораби и оператори, свързани с износ на ирански петрол.

ЕС и други режими: Човешки права, дронове/ракети, тероризъм

Европейският съюз поддържа отделни режими спрямо Иран: човешки права (удължен до 13 април 2026) и набор от мерки, свързани с дронове и ракети (удължен до 27 юли 2026), които имат значение за финанси, технологии и лица/субекти.

Британските насоки за санкции срещу Иран и отделно maritime guidance показват колко бързо корабоплаването се превръща в правен риск (toxic compliance), а не просто в операция по логистика.

„Сенчестият“ флот като икономически бенефициент

Тук идва неудобната истина: когато санкциите се умножават, възниква паралелна инфраструктура. Анализ на Middle East Institute оценява, че санкционираният суров петрол вече се „качва“ върху значима част от танкерната екосистема – и че „сенчестите“ флотове позволяват на режими като Русия и Иран да поддържат приходи, като заобикалят спазването и част от застрахователните/регулаторни стандарти.

В самия Ормуз, според анализи, цитирани от Wall Street Journal, значителен дял от малкото преминаващи кораби са именно „shadow fleet“, докато големите масови оператори избягват маршрута.

Това ми дава важен отговор на въпроса „кой печели“: печелят не просто държави, а мрежи – посредници, оператори, регистри, финансови канали – които монетизират санкционната фрагментация.

Къде да се гледа таймлайн на санкциите

За ЕС има официален таймлайн на Съвета (Consilium).



За САЩ удобен ориентир (неофициален, но систематичен) е „Timeline of U.S. Sanctions“, а за енергийната част специализираните dashboards (например Energy Sanctions Dashboard) дават визуален контекст кои режими са „извадили“ барели от пазара.

Краткосрочно: Дни до седмици

Краткосрочно пазарът търгува две неща: (1) дали Ормуз реално се отваря за масов трафик и (2) дали застрахователният и военноморският „чадър“ е достатъчен, за да върне големите оператори. В момента дори политики като държавно ре-застраховане (обсъждана схема от типа $20 млрд.) не изглеждат достатъчни, защото участниците гледат най-вече вероятността да бъдат ударени съдове и последващи правни/застрахователни спорове.

Работен ценови диапазон (кратко): $80–$90 при „висок шум“, но без тотална ескалация; връщане към ~$70 при деескалация, според Citi (цит. от Ройтерс).

Средносрочно: Един до три месеца

Ако Ормуз остане частично затворен, ключовото става: колко от загубения капацитет може да се обходи. Тук има реални, но ограничени „клапани“:

Саудитски коридори към Червено море чрез вътрешни тръбопроводи и терминали;

ОАЕ – тръбопровод към Фуджейра;

Допълващи маршрути през Египет (SUMED) за пренасочване към Средиземноморието.

Но дори при пълно натоварване на тези обходи, Ройтерс и други анализи подчертават, че те не могат да заместят обема на Ормуз. Затова средносрочно виждам два под-сценария:

Логистична криза: високи премии отпред, но пазарът вярва, че „дългият край“ остава под контрол. Това се вижда в деривативите: имплайд волатилността на кратките матуритети скача много повече от 60–90 дни, а backwardation-ът се задълбочава – сигнал за стегнат краткосрочен физически пазар.

Структурна криза: удари по ключови терминали/острови/рафинерии + дълго затворен маршрут. Тук JPMorgan предупреждава, че удари по критични износни хъбове (например такива, през които минава огромна част от иранския износ) биха добавили ново ниво на шок и вероятна ответна ескалация.

Работен ценови диапазон (средно): риск-премия $4–$18/барел върху „нормална“ база (Goldman, цит. от Ройтерс), т.е. много широк коридор, който зависи от процента възстановени потоци.

Дългосрочно: Шест до осемнадесет месеца

Дългосрочно има три сили, които се „борят“:

Търсене: ако цената и горивата стоят високи дълго, започва „demand destruction“ – икономиите режат потребление, индустрии свиват, авиацията страда.

Предлагане извън Залива: по-високи цени правят част от проекти и шистов добив по-привлекателни, но това има лаг и капиталови ограничения.

Политика: ОПЕК+ може да добави ограничени барели (напр. решението за +206 хил. барела/ден от април 2026), а Г-7/МАЕ могат да пуснат стратегически запаси в диапазон 300–400 млн. барела – но това е временен мост, не устойчив заместител на маршрут като Ормуз.

Допълнително, има вероятност войната да „пренареди“ санкционната политика: вече се обсъждат варианти за облекчаване на някои ограничения върху руски барели като инструмент за натиск върху цените – ход, който би създал нови печеливши и нови морално-политически разломи.

Ако трябва да го кажа в едно изречение: печелят онези, които продават сигурност – било то барели, логистика, застраховка или оръжия – а губят онези, които купуват енергия без буфер. Войната в Иран превърна Ормуз в глобален „ценови кран“, а горивата – в канал за инфлация и политическо напрежение от Азия до Европа, включително и у нас.

Практичните изводи, които бих следвал (и бих препоръчал на читателите си), са следните:

Първо, за домакинства: следете не само Brent, а дизела и транспортните компоненти – именно те най-бързо се виждат в хляба, храните и услугите. Ако видите продължителен натиск върху дизела и фрахта, ефектът върху „всичко останало“ е въпрос на седмици.

Второ, за бизнеси с енергоемка логистика: не „гадайте“ цената – изградете диапазони и тригери за действие. Деривативният пазар вече подсказва какво цени най-много: краткосрочната несигурност (висока кратка волатилност, по-дълбока backwardation). Това е сигнал да мислите за хеджове и договорни клаузи (force majeure, промяна на маршрути, застрахователни условия), а не за единична прогноза.

Трето, за инвеститори (внимателно, без илюзии): „печелившите акции“ не са автоматични. Дори при скок на петрола, големите петролни компании може да не реагират силно, ако пазарът счита шока за временен или ако физическата доставка е блокирана. По-структурната ставка е върху онези, които печелят от премията на риска – фрахт, застраховка, посредничество, определени отбранителни сегменти – но там регулаторният и политическият риск е огромен.