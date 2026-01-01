Кипърското председателство свика вчера второто заседание на механизма за Интегриран политически отговор на кризи (IPCR) от началото на настоящата криза в Близкия изток, предаде за БТА кипърската агенция КНА.

Срещата започна с брифинг от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и службите на Европейската комисия относно ситуацията на терен. Особен акцент беше поставен върху хуманитарното измерение на кризата, въздействието на конфликта върху населението в региона и подкрепата, предоставена на засегнатите. Беше спомената и работата на делегациите на ЕС и страните членки в района.

ЕСВД, Комисията и страните членки представиха актуализирана информация относно последиците от променящата се ситуация и възможните вторични въздействия в няколко области. Обсъдени бяха енергийните доставки и цените на енергията, миграцията, транспорта, манипулирането на чуждестранна информация и средата за сигурност, по които информация беше предоставена и от Европол.

Страните членки имаха възможност също така да зададат уточняващи въпроси и да обменят информация с цел осигуряване на по-добра координация на ниво ЕС.

Представител на кипърското председателство каза, че председателството продължава да разглежда развитието на събитията в Иран и Близкия изток на различни европейски форуми. Те включват срещите на механизма за Интегриран политически отговор на кризи, проведени на 3 и 10 март, извънредните заседания на работната група по консулски въпроси, както и дискусиите на ниво Корепер, Съвета по правосъдие и вътрешни работи (JHA) и Съвета по икономически и финансови въпроси.

Представителят добави, че кипърското председателство остава готово да свика допълнителни срещи на механизма за Интегриран политически отговор на кризи, ако е необходимо, и ще продължи да съдейства за обмен на информация между страните членки.

Първата среща на механизма за Интегриран политически отговор на кризи след неотдавнашната ескалация в региона се проведе на 3 март.

Преди механизмът е бил активиран в отговор на няколко кризи включително войната, започната от Русия срещу Украйна, пандемията от ковид-19 и миграционната криза.

Кипър е ротационен председател на Съвета на ЕС през първата половина на 2026 г.