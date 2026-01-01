Земетресение с магнитуд 4 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в 13:58 ч. местно време (12:58 ч. българско време) в района на град Гьоксун в южния турски окръг Кахраманмараш, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).
📌 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ınGöksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. pic.twitter.com/fMXrc3lkHb— Gündem Artı (@GundemArtiTr) March 11, 2026
Трусът е регистриран на дълбочина 7 километра, като за момента няма информация за пострадали хора и материални щети вследствие на земетресението.