Испанското правителство отстрани от поста посланика си в Израел Ана Мария Саломон Перес в момент, когато дипломатическо напрежение между двете страни се засилва на фона на войната с участието на Иран, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

Отстраняването е предложено от външния министър Хосе Мануел Албарес и е одобрено на днешното заседание на Министерски съвет, съобщи днес Официалният държавен вестник.

Соломон вече беше извикана за консултации на 9 септември по време на дипломатическия спор между Мадрид и Тел Авив заради мерките на испанското правителство в подкрепа на Газа. Оттогава тя не се е завръщала в Израел и испанското посолство в Тел Авив е ръководено от шарже д’афер.

Премиерът Педро Санчес изрази несъгласие с военните удари на Израел и САЩ по Иран, заявявайки, че те „допринасят за един по-несигурен и враждебен международен ред“.

Днес, когато Израел и САЩ изстреляха ракети по Иран, премиерът написа в социалната мрежа „Екс“, че светът не може да си позволи „поредната протяжна и опустошителна война в Близкия изток“. „Изискваме незабавна деескалация и пълно зачитане на международното право. Време е диалогът да се възобнови и да се постигне трайно политическо решение за региона“, допълни той.

Миналата седмица Санчес сигнализира, че правителството му няма да се поддаде на натиск от президента Доналд Тръмп, който заплаши с ответни търговски мерки заради позицията на Мадрид по отношение на войната между Израел и САЩ срещу Иран.

„Позицията на испанското правителство може да се обобщи с: „Не на войната“, заяви Санчес.

Той припомни, че през 2003 г. САЩ „ни въвлякоха“ във войната в Ирак, което според него предизвиква „най-голямата вълна на несигурност“ в Европа след падането на Берлинската стена.

Санчес повтори, че Испания няма да стане „съучастник в нещо лошо за света“, като например настоящия конфликт в Близкия изток, само защото се страхува от нечие отмъщение - намек за заплахите на Тръмп да ограничи търговските отношения.