Комисията по отбрана подкрепи на първо четене промени в Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г. (т.нар. удължителен закон за бюджета). „За“ гласуваха 13 депутати, „против“ - двама , а „въздържал се“ - двама.

ЕК одобри националния план за отбрана на България по програмата SAFE

В законопроекта е записано, че Министерският съвет може да проведе преговори и да сключи с Европейската комисия (ЕК) споразумение за заем в размер на 3,261 млрд. евро по линия на инструмента „Мерки за сигурността на Европа" (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост при условие за последваща ратификация.