През последните месеци в община Ивайловград са подадени няколко сигнала за интернет измами, при които са пострадали жители на общината, предупредиха от местната администрация на страницата си във Фейсбук.

Жена стана жертва на крупна онлайн измама, даде си данните на банкирането

Най-често срещаните схеми са фалшиви профили в приложения за запознанства, неистински онлайн обяви - предлага се стока на изгодна цена, изисква се предварително плащане, след което продавачът изчезва, както и подмяна на стоки при онлайн поръчки - получавате пратка с наложен платеж, но след плащане се оказва, че съдържанието не отговаря на поръчаното, посочват от Общината, позовавайки се на информация на Районното управление на МВР в Ивайловград.

От Общината призовават за повишено внимание на потребителите на мрежата.

В област Хасково последният случай е от вчера в Симеоновград, когато жена на 57 години бе измамена с 9600 евро чрез обещание за печалба от онлайн инвестиция.