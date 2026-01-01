Има развръзка по случая с 9-месечните близнаци, които доскоро живееха в Националната кардиологична болница. Днес те бяха предадени заедно на приемно семейство в област Перник. Това е и първото им излизане навън – извън болничната стая, съобщи NOVA.

Майката на близнаците, отгледани в болница: Лъжа е, че съм ги изоставила

Мъжът и жената, които ще полагат родителски грижи за тях, сами са изявили желание пред социалните служби, след като случаят придоби обществена известност. Малките момченца ще бъдат отглеждани в компанията на още едно дете, за което приемното семейство полага грижи.

Търси се общ дом на две здрави бебета: Близнаци живеят 9 месеца в столична болница

Биологичната майка ще има право да се среща с децата си. На този етап е рано да се каже колко време те ще останат при приемните си родители.

Историята на две бебета предизвика вълна от съпричастност, след като беше публично разказана. Часове бяха необходими, за да се намери премно семейство, което да се грижи за тях.