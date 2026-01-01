Павела Митова от „Има такъв народ“ коментира пред журналисти, че днес се е запознала със служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков, който по думите й, е изискал от нея да свика извънредна комисия по енергетика, за да се гледа ЗЕВИ (Закон за енергията от възобновяеми източници).

"Днес времето за работа на НС в пленарна зала е удължено до приключване на четвърта точка от дневния ред, което означава, че ако свикам комисия, аз няма как до 18 часа да изискам тази точка да е включена като точка от дневната програма за утрешния ден, за да бъде гледан законът на първо четене в зала", обясни тя.

"Иска се от мен да приема закон на две четения в зала и в комисия, той е изключително сложен и ние като ПГ имаме страшно много резерви по него", каза още Митова.

Тя обясни, че от ИТН са предупредили, че има вероятност да загубим парите по ПВУ поради факта, че такова законодателство не може да бъде направено "под пара" от служебния кабинет. По думите й в момента няма мнозинство в НС, което да приеме тези промени в Закона. "Имаме сериозни съмнения къде ще отидат тези средства по ПВУ", каза тя и допълни, че няма да свика извънредна комисия по енергетика в днешния ден.

Според нея е застрашено четвъртото плащане по ПВУ.

Тошко Йорданов също се включи с коментар. "ПП-ДБ когато два пъти приеха закони по ПВУ, едното плащане отиде за плащане пенсии, а другото за чаши. Ние пари по ПВУ, за да направим няколко фирми на ПП-ДБ по-богати, няма да направим. Ако ще е за държавата - да, но тук имаме съмнения", каза той.