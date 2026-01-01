На 10 март 2026 г., в 16:42 ч., екип на РСПБЗН – Омуртаг е реагирал на сигнал за пожар в складово помещение на стопански двор в село Зелена морава, община Омуртаг, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Търговище.

Пожар опустоши склад в село Самуилово, тонове фураж са унищожени

При пожара са унищожени 50 бали с фураж, но навременната намеса на огнеборците е спасила 300 бали сено и няколко чувала с концентриран фураж, като по този начин е предотвратено разпространението на огъня към други постройки и имущество на стопанството.