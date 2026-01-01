Мъж, наел кола под наем, подал сигнал, че наетият от него автомобил е предоставен за ползване на трето лице и не знае къде се намира, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

При разследването полицаите установили, че колата е разглобена в пернишка автоморга. За срок до 24 часа са задържани 45-годишният собственик на имота, където е открит автомобилът, и 21-годишният столичанин, който е наел колата и я е предоставил на друго лице без разрешение.

Купето и разглобените части са иззети. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 206 от Наказателния кодекс, а разследването продължава.