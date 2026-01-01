Служебният премиер Андрей Гюров коментира пред министрите по време на редовното заседание на кабинета актуалната тема от последните с горивата. Той определи натиска на цените като „предизвикателство, пред което се изправят милиони граждани по света“.

„Разглеждаме конкретни решения и мерки, които се прилагат в Европа. Такива има в Хърватия - таван на цените, в Германия - ограничение колко пъти цените могат да бъдат променяни на колонка, в Гърция - предложение за ваучери за горива“, посочи министър-председателят.

Малко по-късно днес ще се събере обявена от служебния премиер Междуведомствена работна група във връзка с мерките за горивата.

На нея се очаква да има представители от Министерството на финансите, Министерството на икономиката, Министерство на енергетиката, Агенция „Митници“, „Лукойл“ и всички държавни структури, ангажирани с процеса.

В момента цените на световните пазари на суровия петрол са доста чувствителни и претърпяват големи движения - както нагоре, така и надолу. Това коментира и финансовият министър Георги Клисурски.

„Цената на петрола падна от 120 долара на барел, към днешна дата, на 90 долара на барел, беше снощи и около 82 долара на барел. Така че на първо място важно е да не прибързваме с мерките и, разбира се, на второ място, ние сме абсолютно готови, ако цените се повишат по-драстично, тогава да защитим българските граждани. Министър-председателят беше в Париж, аз бях в Брюксел. Обсъдихме такива мерки с всички наши европейски колеги - и на ниво министри на финансите, и на ниво министър-председатели, така че сме в пълна готовност, само ако има нужда, да защитим българските граждани“, посочи Клисурски.