Меган Маркъл ще оглави „момичешки уикенд“ в Австралия на стойност 1400 паунда, където ще произнесе реч на гала вечеря и ще позира за снимки с ВИП гости.

До 300 участнички ще бъдат посрещнати на тридневното луксозно събитие в Сидни от 17 до 19 април, по време на посещението ѝ в страната заедно с херцога на Съсекс.

Меган е поканена като водещ лектор, след като се свързва с организаторката на събитието – водещата на подкаста „Her Best Life“ Джема О’Нийл – чрез общ приятел. Притежателките на VIP билети, които струват 1700 паунда, ще получат места на първия ред и възможност за групова снимка на масата с херцогинята.

Програмата включва още сутрешни уроци по йога, преживяване със „звуково лечение“, медитация и сесия за манифестация в петзвездния хотел InterContinental Sydney Coogee Beach.

В рекламата на събитието се казва: „Един незабравим уикенд за жени, готови да се свържат отново, да се презаредят и да се забавляват.“

„Присъединете се към нас за интимен луксозен уикенд край океана, създаден да събере жени за вдъхновяващи разговори, релакс, смях и незабравими преживявания“, се посочва още в описанието.

Основателката и водеща на „Her Best Life“ Джема О’Нийл съобщи новината на слушателите си в подкаста в сряда.