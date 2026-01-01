Меган Маркъл ще оглави „момичешки уикенд“ в Австралия на стойност 1400 паунда, където ще произнесе реч на гала вечеря и ще позира за снимки с ВИП гости.
До 300 участнички ще бъдат посрещнати на тридневното луксозно събитие в Сидни от 17 до 19 април, по време на посещението ѝ в страната заедно с херцога на Съсекс.
Меган е поканена като водещ лектор, след като се свързва с организаторката на събитието – водещата на подкаста „Her Best Life“ Джема О’Нийл – чрез общ приятел. Притежателките на VIP билети, които струват 1700 паунда, ще получат места на първия ред и възможност за групова снимка на масата с херцогинята.
Програмата включва още сутрешни уроци по йога, преживяване със „звуково лечение“, медитация и сесия за манифестация в петзвездния хотел InterContinental Sydney Coogee Beach.
В рекламата на събитието се казва: „Един незабравим уикенд за жени, готови да се свържат отново, да се презаредят и да се забавляват.“
„Присъединете се към нас за интимен луксозен уикенд край океана, създаден да събере жени за вдъхновяващи разговори, релакс, смях и незабравими преживявания“, се посочва още в описанието.
Основателката и водеща на „Her Best Life“ Джема О’Нийл съобщи новината на слушателите си в подкаста в сряда.