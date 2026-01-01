На днешното заседание на Министерския съвет правителството прие т.нар. проект на Закона за лобизма, съобщи заместник-министърът на правосъдието Андрей Георгиев на брифинг след заседанието.

"В последните дни активно работихме върху така наречения законопроект за лобизма, който днес беше приет от Министерския съвет под наименованието Закон за представителство на интереси пред органите на публичната власт", каза Георгиев.

"По този проект, който беше внесен от народни представители и след малко ще се разглежда в Народното събрание, се опитваме да търсим политическа подкрепа от всички парламентарни сили. Протекоха активни преговори, които в рамките на последната седмица, доведоха до разработнаване на предложения. Благодаря и на екипа на министерството за това, че успяхме в оперативен порядък да внесем нашия проект. Причината да бъде внесен е да може публично да се видят отразените становища на повече от 25 неправителствени организации, които бяха критични към първоначалния вариант", обясни още той.

"Надяваме се и смятаме, че може да се постигне консенсус между парламентарните партии по предложените вече промени", отбеляза той.

Министерският съвет одобри проект на Закон за представителство на интереси пред органите на публична власт и ще го внесе за разглеждане в Народното събрание.

За да се преодолее съществуващата негативна нагласа към думата „лобизъм“ и да се избегне неяснота при тълкуването, в законопроекта като синоним се използва изразът „представителство на интереси“.

Предлаганата уредба на представителството на интереси има за цел да го легитимира, като осигури прозрачност на контактите на упражняващите публична власт, равноправен достъп на всички заинтересовани физически и юридически лица - представители на интереси, за да изразяват позициите си и да имат достъп до органите на публична власт и осигуряване на широка представителност при формулирането на проекти на нормативни, стратегически и засягащи широк кръг лица актове.

Създаването на нормативна уредба, която да регламентира лобистката дейност, е залегнала като мярка в Националния план за възстановяване и устойчивост (етап IV), тя е и ангажимент в процеса на присъединяване към ОИСР.

Предвижда се, че представителството на интереси е всяка устна или писмена комуникация в полза на обществени, групови или частни интереси, адресирана до конкретно посочени публични органи. Целта е да се окаже влияние върху решенията за създаването, съдържанието, изменението на нормативните актове, общите административни актове, стратегически планове, програми и други документи с такава характеристика - национални или на Европейския съюз. В обсега на представителството на интереси попадат и актове за устройство на територията, защита на територии с екологични или други цели, актове за отчуждаване на държавна или общинска недвижима собственост.

Адресати на представителството на интереси са:

Народното събрание, народните представители, експертите и съветниците към парламентарните комисии и парламентарните групи;

Президентът и вицепрезидентът на Република България, техните съветници и секретари;

Министерският съвет, министър-председателят, заместник министър- председателите, министрите, заместник-министрите и членовете на политическите кабинети, включително съветниците и експертите към тях;

Областните управители;

Кметовете, председателите на общински съвети и общинските съветници;

Ръководителите и членовете на други публични институции, които имат правомощия да приемат или издават нормативни и общи административни актове.

Представител на интереси или заинтересовано лице е всяко физическо или юридическо лице, включително негов клон, независимо от правната му форма, което в защита на обществен, групов или частен интерес се стреми да окаже влияние на изброените по-горе органи и лица. Представители на интереси могат също да са и групи лица.

Предлага се личните срещи с представители на интереси да се отразяват в календари за срещи на лицата, пред които се осъществява представителството, на страницата на съответната институция в интернет.

Предвидено е създаването на законодателен отпечатък — възможност за проследяване, документиране и оповестяване на основните външни интервенции от началото до края на процеса по изготвяне на нормативните и други актове, уредени в закона.

Създава се и регистър за прозрачност към Сметната палата. Представителите на интереси ще се вписват в него, само ако осъществяват представителство на интереси редовно по занятие (поне девет контакта за период от три месеца), представителството на интереси се осъществява по търговски начин за трети лица или е възложено срещу възнаграждение. Вписаните лични данни - като ЕГН - няма да са публично достъпни.

Предвидени са изключения от изискванията за вписване в регистъра за прозрачност с цел да не бъдат ограничавани конституционно гарантирани права.

Правим всичко възможно като правителство да подадем навреме искането за четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост, което представлява 900 млн. евро, като зад тази сума седят 25 етапни цели. Това каза Мария Недина, вицепремиер по европейските средства, по време на брифинг след заседанието на Министерския съвет.

От тези цели на този етап пет са в Народното събрание, 12 вече са изпълнени, а осем остават за нас да изпълним, като ние сме абсолютно уверени, че до края на март и в рамките на подаването на искането за плащане, ще бъдат изпълнени, допълни тя.

От Народното събрание зависят петте мерки, които са пет законопроекта – законопроект за обществения транспорт, законопроект за водоснабдяване и канализация, законопроект за лобизма, който днес беше приет от Министерския съвет, законопроект за енергия от възобновяеми източници и законопроект за корпоративното и подоходно облагане, посочи Недина. По думите ѝ последните два законопроекта представляват една етапна цел, която е за мярката за електрическа мобилност.

Направили сме всичко възможно, за да подадем навреме искането за това плащане, увери Недина. Днес проведохме срещи с различните парламентарни групи и с тях гледаме в една посока за процеса, който ще се случи в 51-вото Народно събрание относно гласуването на тези мерки и цели, допълни Мария Недина.