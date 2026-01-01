Разбиха престъпна група за разпространение на наркотици при спецакция на пловдивски криминалисти, съобщиха от ОД на МВР.

На 6 март са задържани девет участници в престъпната схема, свързана с незаконно разпространение на високорискови вещества в Пловдив и областта и на територията на София.

Мащабна акция срещу дрогата в София: Задържани са 25 души, наркотици и 15 000 евро

Акцията е реализирана след детайлен анализ на събраните доказателства по водено досъдебно производство в отдел „Криминална полиция“ към Областната дирекция на МВР.

Разследването е проведено в тясна координация и сътрудничество със служители на Главните дирекции "Борба с организираната престъпност" и "Национална полиция".

Към материалите по делото са приобщени иззетите около 4,5 килограма марихуана, 275 грама кокаин, електронни везни, парични суми и мобилни телефони.

Арестуваните със заповеди са на възраст между 21 и 44 години, като сред тях има и жена. Петима от извършителите са привлечени като обвиняеми, трима от тях имат обвинение и по още едно обвинение.