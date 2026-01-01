Със заповед на служебния министър-председател от 9 март заместник областният управител на Кърджали Кадир Муарем е освободен от поста и на негово място е назначен Гюрай Сюлейман.

Това съобщават от пресцентъра на областната администрация. Сюлейман е учител по професия.

Правителството назначи трима нови областни управители

Има две магистърски специалности: „Финанси“ и „Предучилищна и начална училищна педагогика“.

Бил е заместник областен управител на Кърджали в периода от 2 август 2023 г. до 27 юни 2024 г.

На 23 февруари служебното правителство назначи нови 28 областни управители, като освободи дотогава заемащите тези длъжности.

За областен управител на Кърджали бе назначен Здравко Тодоров.