Не се състоя среща между работещи в столичния градски транспорт и представители на властта относно увеличение на заплатите.

По инициатива на Федерацията на транспортните синдикати (ФТС) към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) служителите очакваха в 8:30 ч. да се срещнат със служебния премиер Андрей Гюров, служебния финансов министър Георги Клисурски и столичния кмет Васил Терзиев, за да разговарят за заплащането в сектора и за подобряването на условията на труд.

От федерацията към синдиката отправиха покана за среща в поделение "Трамкар" в София, на която служебните премиер и министър, както и кметът на столицата не се отзоваха. На място в поделението се бяха събрали служители на градския транспорт, имаше и представители на КНСБ. След като никой от поканените за разговор не дойде, те се разотидоха.

Не можем да си обясним защо се случва, коментира пред журналисти вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов. Надяваме се да направят разговорите с народните представители, от които зависи приемането на исканията на синдикатите, посочи той и поясни, че настояването е за допълнително субсидиране на Столична община, с което да може да бъде осигурена възможност за 5% увеличение на работните заплати.

Капитанов изрази надежда също от страна на държавата да има някакво решение за заплатите, което да се обсъжда при разговорите за колективния трудов разговор. Дали ще има ефективни стачни действия ще го решат хората, след като мине процедурата по приемането на удължителния закон за бюджета, каза Тодор Капитанов в отговор на въпрос.

Надяваме се, когато се гласува удължителният закон за бюджета, депутатите да ни обърнат внимание и да гласуват тези 5% и за работниците в столичен транспорт, пощите и БДЖ, както дадоха на останалия обществен сектор, каза пред медиите председателят на ФТС към КНСБ Александър Шопов.

По думите му хората от транспорта за разочаровани от това, че служебният министър-председателят, служебният министър на финансите и кметът на София не са дошли на срещата в поделение „Трамкар“. След като не успяхме да проведем адекватен социален диалог на последната среща в Столична община, се надявахме, че тук в по-широк кръг с работниците, с представители на държавата ще можем да направим такъв, но уви, не се случи, каза Шопов.

Ако няма реални действия, работниците и синдикатите са готови на протест, но не е необходимо да се стига дотам. Ние настояваме за социален диалог и имаме нашите предложения и се надяваме някой да ги чува, коментира той.

БТА

От ФТС казаха, че е необходим открит разговор за реалните проблеми в столичния градски транспорт, както и да се обсъди необходимостта от отпускане на субсидия от държавния бюджет за увеличение на възнагражденията.

БТА

За увеличение на заплатите на работещите в градския транспорт на столицата със задна дата от 1 януари са необходими общо 8,38 млн. евро от бюджета. За „Столичен автотранспорт“ нужната сума е 2,31 млн. евро. За „Столичен електротранспорт“ са необходими 2,28 млн. евро. В „Метрополитен“ трябва да се отпуснат 2,76 млн. евро, а в Центъра за градска мобилност – 1,03 млн. евро, съобщиха преди дни от КНСБ.

БТА

Ако искаме честен разговор за бъдещето на градския транспорт, на масата трябва да бъдат поканени директорите на транспортните дружества и общинските съветници, които блокират решенията за реформа. Това са представителите на ГЕРБ, БСП, ИТН, отцепници от „Възраждане“ и Карлос Контрера, които блокираха смяната на компрометираното ръководство на „Столичен автотранспорт“, каза във вторник кметът Васил Терзиев относно отправената покана за среща.

Във вторник протестираха работещите в градския транспорт във Варна и в Русе.

БТА