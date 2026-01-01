Граждани се събраха на протест в кв. „Манастирски ливади" – Изток, на кръстовището на ул. „Луи Айер“ и ул. „Тодор Каблешков“ в столицата.

Демонстрацията бе организирана във "Фейсбук" и бе под надслов „Сънят им ни струва скъпо“.

Жителите на квартала твърдят, че обстановката е неприемлива за живеещите поради непроходими тротоари, липса на улично осветление и озеленяване, както и удобен обществен транспорт. Те искат да има контрол на строителството, на паркирането и на скоростта. Освен това хората настояват за често миене на улиците, наличие на контейнери с капаци и почистване около строежите.

Протестиращите настояват още за обновен градоустройствен план, пътна карта с конкретни срокове, линеен парк и зелени площи.

БТА

Ня място присъства и кметът на община „Триадица" Димитър Божилов, който разговаря с жители от квартала.

„Големият проблем е липсата на пътна карта с ясни и конкретни дати кога ще бъдат изградени различни улици и кога ще имаме осветление и озеленяване. Не стигаме до отговори и всичко се размива в различни институции. Очакваме всички звена на администрацията да работят заедно", каза организаторът на протеста Панайот Стоянов.

На място имаше полицейско присъствие, а протестът премина спокойно, без да се затваря движението на кръстовището.