Извънредното заседание на парламентарната Комисия по енергетика не се състоя поради липса на кворум. То беше насрочено за 17 ч. с точка единствена в дневния ред - обсъждане на първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, внесен на 12 февруари 2026 от Министерски съвет.

Законопроектът е изготвен с основна цел въвеждане на разпоредби от Директива (ЕС) 2023/2413 на Европейския парламент и на Съвета от 18 октомври 2023 година. Крайният срок за транспонирането на директивата в българското законодателство изтече на 21 май 2025 г. На 24 юли 2025 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо на Република България за образуване на Процедура за нарушение № 2025/0198 по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

По-рано днес Трайчо Трайков съобщи с пост във „Фейсбук“, че е поискал от председателя на ресорната парламентарна комисия Павела Митова от ИТН да свика заседание на комисията, която да обсъди закон, свързан с получаването на средства по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Той посочва, че е информирал служебните министри на днешното заседание на правителството за разговора си с председателя на Комисията по енергетика в НС.

„Опитах се да я призова (Памела Митова - бел.ред.) за отговорно отношение по темата за промените в Закона за енергията от възобновяеми източници, от които зависи получаването на 437 млн. евро по ПВУ. За целта тя трябва да свика заседание на комисията и днес е последният възможен срок, защото писмото, което изпратих в първия си работен ден, беше игнорирано. Отговора, който получих? "Забравете!". При това положение остава възможност комисията да бъде свикана от председателя на НС г-жа Назарян или от една трета от членовете на комисията. Работим и по двата варианта, с ангажимента на служебния премиер Андрей Гюров и народни представители“, пише Трайков.

По-рано Павела Митова от „Има такъв народ“ коментира пред журналисти, че днес се е запознала с Трайков, който по думите й, е изискал от нея да свика извънредна комисия по енергетика, за да се гледа ЗЕВИ (Закон за енергията от възобновяеми източници).

"Днес времето за работа на НС в пленарна зала е удължено до приключване на четвърта точка от дневния ред, което означава, че ако свикам комисия, аз няма как до 18 часа да изискам тази точка да е включена като точка от дневната програма за утрешния ден, за да бъде гледан законът на първо четене в зала", обясни тя.

"Иска се от мен да приема закон на две четения в зала и в комисия, той е изключително сложен и ние като ПГ имаме страшно много резерви по него", каза още Митова.

Тя обясни, че от ИТН са предупредили, че има вероятност да загубим парите по ПВУ поради факта, че такова законодателство не може да бъде направено "под пара" от служебния кабинет. По думите й в момента няма мнозинство в НС, което да приеме тези промени в Закона. "Имаме сериозни съмнения къде ще отидат тези средства по ПВУ", каза тя и допълни, че няма да свика извънредна комисия по енергетика в днешния ден.

Според нея е застрашено четвъртото плащане по ПВУ.

Тошко Йорданов също се включи с коментар. "ПП-ДБ когато два пъти приеха закони по ПВУ, едното плащане отиде за плащане пенсии, а другото за чаши. Ние пари по ПВУ, за да направим няколко фирми на ПП-ДБ по-богати, няма да направим. Ако ще е за държавата - да, но тук имаме съмнения", каза той.