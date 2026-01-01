Затварянето от Иран на Ормузкия проток, което възпрепятства транспортирането на 20% от световното производство на петрол, поради войната в Близкия изток, "в никакъв случай не оправдава отмяната на санкциите" срещу Русия.

Това заяви днес френският президент Еманюел Макрон, който говори от името на лидерите на Г-7, предаде Франс прес.

"В заключенията на тази извънредна среща на Г-7, проведена по видеоконферентна връзка, беше постигнато "консенсусно решение", че не трябва да променяме позицията си спрямо Русия и да продължим усилията си в подкрепа на Украйна", заяви френският държавен глава, който председателства срещата на лидерите на седемте най-богати страни в света (САЩ, Канада, Франция, Великобритания, Германия, Италия и Япония).