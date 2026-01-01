Лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов публикува остър коментар във Facebook, в който отправя критики към Продължаваме промяната – Демократична България (ПП–ДБ) по две теми – казуса „Петрохан“ и подготовката на предстоящите избори.

По думите му нова информация около случая „Петрохан“ поставя въпроси към кмета на София Васил Терзиев, свързани с дарение по лична сметка на човек, който според него е част от въпросната организация. Трифонов твърди, че сумата е над 251 хил. лева и поставя въпроси защо парите са били преведени по лична сметка, а не на организация.

„Проблемът и въпросът към такъв като Терзиев е: защо през цялото време лъже?“, пише Трифонов.

В публикацията си той коментира и информацията, че при разследването на трагичния случай не е установена външна намеса. По думите му това опровергавало твърдения на представители на ПП–ДБ за случилото се.

Критики и за подготовката на изборите

Втората тема в коментара на Трифонов е свързана с организацията на предстоящия вот и работата на министъра на електронното управление Георги Шарков.

Лидерът на ИТН твърди, че има връзки между министъра, представители на ПП–ДБ и бизнес среди, което според него поражда съмнения за безпристрастността на изборния процес.

„Съмненията в честността на предстоящия вот са огромни“, пише Трифонов.

Той отправя и критики към начина, по който се организира контролът върху машинното гласуване и твърди, че искания на Централна избирателна комисия за допълнителни мерки не са били изпълнени.