Върховният административен съд (ВАС) отмени определение на Административния съд в Разград и спря предварителното изпълнение на решение на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Кубрат, с което предсрочно бяха прекратени правомощията на кмета Алкин Неби. Това пише в решение на ВАС, публикувано на интернет страницата на съда, предаде кореспондентът на БТА в Разград Садет Кърова.

Съдът прие, че първоинстанционният съд е допуснал неправилно прилагане на закона и не е отчел всички фактически обстоятелства, включително образувано тълкувателно дело пред Общото събрание на ВАС, което има преюдициално значение за основния спор.

ВАС потвърди решение за конфликт на интереси на кмета на община Кубрат

ВАС обоснова решението си с това, че спирането на изпълнението на административния акт е необходимо, за да се избегнат значителни и трудно поправими вреди както за кмета, така и за функционирането на общинската администрация. В противен случай длъжността би се заела от временно изпълняващ длъжността кмет за неопределен период, което би довело до сериозни организационни и финансови последствия за общината.

С определението си ВАС постанови, че до приключване на делото с влязъл в сила съдебен акт Алкин Неби запазва правомощията си като кмет на Община Кубрат. Определението на ВАС е окончателно.

Алкин Неби от ДПС е преизбран за кмет на община Кубрат

Алкин Неби каза, че още при първоначалното развитие на случая е заявил намерението си да обжалва. Той припомни, че процедурата е преминала през административния съд и впоследствие пред ВАС, който е спрял предварителното изпълнение на решението до окончателното произнасяне по делото.

На въпрос кога ще се върне реално на работа като кмет Неби отговори, че все още не е взел решение. „Може би утре, вдругиден или другата седмица, не знам“, каза той.