Върховният административен съд (ВАС) окончателно потвърди решение на по-долни инстанции, с което е установен конфликт на интереси на кмета на Община Кубрат Алкин Неби.

С решението си Шесто отделение на ВАС оставя в сила постановеното от Административния съд в Разград решение, с което е отхвърлена жалбата на кмета срещу акт на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) от 2 декември 2024 г., се посочва в съдебния акт, публикуван на сайта на ВАС, предаде кореспондентът на БТА в Разград Садет Кърова.

Алкин Неби положи клетва като кмет на Община Кубрат

Според съда в периода от октомври 2021 г. до юни 2024 г. Алкин Неби, в качеството си на кмет и лице, заемащо висша публична длъжност, е издал заповеди за полагане на извънреден труд във връзка с организационно-техническата подготовка на избори. В тези заповеди той е включил и себе си, вследствие на което е получил допълнително възнаграждение.

ВАС приема, че с издаването на заповедите кметът е упражнил служебните си правомощия в свой частен интерес, което представлява нарушение както на отменения Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, така и на действащия Закон за противодействие на корупцията.

Алкин Неби от ДПС е преизбран за кмет на община Кубрат

За установените нарушения КПК е наложила две глоби от по 5000 лева – за периодите, попадащи съответно под действието на двата закона. Освен това е разпоредено отнемане в полза на Община Кубрат на 7820 лева, представляващи получените суми от положения извънреден труд, се посочва в решението.

С окончателното си решение ВАС осъжда Алкин Неби да заплати и 200 лева разноски по делото в полза на КПК. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.