Обявеният за утре (12 март) протест на Синдикат „Пътно дело“ в района на Прохода на Републиката (Хаинбоаз) се отлага. Причината е получената изрична забрана от директора на Областно пътно управление - Велико Търново инж. Венцислав Ангелов. Това съобщиха от пресцентъра на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

Решението за отлагане на протеста е взето и с оглед на опита на КНСБ от миналата година, когато при сходна ситуация се стигна до ескалация и арест на вицепрезидента на КНСБ Тодор Капитанов, заявиха от синдиката. За да не допусне аналогично покачване на напрежението между протестиращи и органи на реда, както и за да не затрудни допълнително и в неясен срок придвижването на пътуващите граждани в района на Хаинбоаз, синдикат „Пътно дело“ взе решение да не предприема утре протестни действия, обясниха от КНСБ.

От синдикалната организация обаче считат, че забраната е „пореден пример за погазване на синдикални права и ограничаване на правото на протест в България“. Затова от КНСБ възнамеряват да уведомят международните си партньори.

Исканията на синдикат „Пътно дело“ ще бъдат поставени отново пред компетентните институции и ще продължат да бъдат отстоявани с всички законови средства. Сред тях е увеличение на Фонд "Работна заплата" с удължителния бюджет в размер на 5%, считано от 1 април 2026 г., с което общият ръст за 2026 г. да бъде 10%, посочиха още от КНСБ.

В момента началните заплати са до 1071 евро за експертния състав с висше образование; от 752 до 1020 евро за специалистите от агенцията и максимум 783 евро за изпълнителите, работещи на терен, пишат от синдиката. И предупреждават за демотивация на персонала.

Миналата седмица КНСБ и част от нейните основни членове обявиха протестни действия и готовност за такива в няколко града. Протести имаше в „Български пощи“ и в градския транспорт във Варна и Русе.

Тази сутрин работещи в столичния градски транпосрт очакваха среща с представители на властта относно искането за увеличение на заплатите. Такава среща обаче не се състоя.