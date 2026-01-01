Областният управител на Монтана Михаил Иванов съобщи, че е назначил проверки, които да установят защо в села на региона или в части от села няма постоянно вода, а също и проверки за качеството на водата в някои населени места.

Ще бъде проверено състоянието на водопреносната мрежа в селата на община Лом Трайково и Добри Дол, а в село Винище ще бъде проверено дали водата отговаря на изискванията на действащите стандарти и екологични норми.

Отклонения във водата в села в Монтанско

След среща с ръководството на ВиК-Монтана, с жители на община Брусарци и с кмета на общината Наташа Михайлова, Иванов заяви, че в някои селища на общината се случва често водата да спира заради аварии по водопроводната мрежа. В град Брусарци миналата година е имало 442 авари, в село Буковец – 310 аварии, в село Крива бара – 291 аварии, в село Смирненски - 89 аварии.

В Буковец поради голямата денивелация на селото в последните месеци няма вода в горната част, макар да има много валежи и местните водоизточници да са пълни с вода. Областният управител е говорил с ръководството на ВиК-Монтана село Буковец да бъде водоснабдено от два различни водоизточника за горната и долната му част.

Иванов е разпоредил общинската управа в Брусарци да осигури бутилирана вода за пиене и водоноска за битови нужди в Буковец и други селища на общината, където има чести аварии по водопроводите.

Той уточни, че след обилните снегове и дъждове през зимата, сега във водоизточниците има достатъчно вода и не това е причина за безводието в някои села.