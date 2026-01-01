Периметърът около Белия дом беше отцепен днес, след като товарен бус проби загражденията за сигурност, съобщи за Франс прес местната полиция, която арестува водача на превозното средство.
Автомобилът премина през бариерите на кръстовището на "Кънектикът авеню" и "Ейч стрийт", в непосредствена близост до Белия дом, рано тази сутрин, уточниха властите, като подчертаха, че засега няма данни за пострадали.
От Сикрет Сървис, която отговаря за сигурността на американските високопоставени представители, съобщиха, че службата "проверява подозрителен автомобил".
"Шофьорът е задържан и в момента го разпитват", съобщи Сикрет Сървис.
Няколко съседни улици бяха затворени за движение.
Десетки полицейски автомобили с включени светлини пристигнаха на място, докато туристи и жители чакаха отварянето на улиците, констатираха журналисти на AФП.
Американската столица Вашингтон е поставена под засилена охрана на фона на войната на САЩ и Израел срещу Иран, отбелязва АФП.