Доналд Тръмп заяви, че войната с Иран може да приключи „скоро“, на фона на нарастващото влияние на конфликта върху световната икономика и рязкото поскъпване на петрола.

„Когато реша да приключи, тя ще приключи“, каза Тръмп в кратък телефонен разговор с Axios в сряда.

„Войната върви чудесно. Изпреварваме графика значително. Нанесохме повече щети, отколкото смятахме за възможно, дори в първоначалния шестседмичен период“, добави той.

Докато президентът твърди, че военните цели на САЩ в Близкия изток до голяма степен са постигнати, израелски и американски представители казват, че се подготвят да продължат ударите срещу Иран поне още две седмици.

Седем американски военнослужещи бяха убити, след като на 28 февруари Доналд Тръмп нареди началото на военни удари срещу Иран.

Човешките жертви идват на фона на нарастващи опасения за финансовата цена на конфликта. Според данни на Пентагона само през първите два дни от войната са изразходвани боеприпаси на стойност около 5,6 милиарда долара.

Цените на бензина също скочиха рязко – до средно 3,6 долара за галон спрямо 2,9 долара преди началото на войната. Поскъпването идва на фона на ръст в цените на петрола, които достигнаха нива, невиждани от руската инвазия в Украйна през 2022 г.

По-рано тази седмица Тръмп заяви, че се надява на бърз край на войната след телефонен разговор с руския президент Владимир Путин. Пред репортери той каза, че американските сили са „изпреварили графика“ и твърди, че иранската армия е практически унищожена.