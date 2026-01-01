Със загуба в размер на 284 хиляди лева завършва 2025 г. „Магазин за хората“ ЕАД, предаде БГНЕС, позовавайки се на данните от предварителния годишен финансов отчет за 2025 г.

Разходите на дружеството за отминалата година възлизат на 510 хиляди лева. От тази сума за персонал са изразходвани 147 хиляди лева, а за суровини, материали и външни услуги – 179 хиляди лева. В графата други разходи е посочена цифрата – 184 хиляди лева.

Към 2 март 2026 г. разполагаемата сума по банковата сметка на „Магазин за хората“ е 4 773 992,83 евро или 9 337 118,40 лв.

В бизнес стратегията на дружеството е заложена концепцията за партньорства със съществуващи вече търговски обекти. Към настоящия момент „Магазин за хората” ЕАД е представено в магазини-партньори, както в 70 стационарни точки за продажба. Такива има в Пловдив, Кричим, Клисура, Перущица, Калофер, Съединение, Стамболийски, Сопот и други предимно по-малки населени места. Има и един пътуващ магазин, който обслужва 7 малки населени места като селата Руен, Скобелево и др.

„Магазин за хората“ беше създаден с решение на Министерския съвет на 6 август 2025 г. като държавно дружество със 100% държавно участие.

Идеята му е да предлага основни хранителни и други стоки на достъпни цени, с минимална търговска надценка (около до 10%), като се дава приоритет на български производители и се осигурява по-лесен достъп до такива продукти, особено в по-малките населени места.