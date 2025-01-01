„Магазин за хората“ ЕАД, Централен кооперативен съюз и Кооперативен съюз – Пловдив подписаха договор за стратегическо партньорство. В резултат на това през декември 2025 г. в 70 стационарни и един мобилен магазин на ТВ КООП ще бъде обособен специален щанд с асортимент, доставян от дружеството, съобщи NOVA.

Асортиментът включва над 45 артикула от базовата потребителска кошница и най-търсените продукти от български производители – олио, боб, ориз, брашно, кисело мляко, сирене, кашкавал, хляб, масло, консерви, колбаси, лютеница и други стоки от първа необходимост.

В съответствие с концепцията „Всеки ден ниска цена“, продуктите ще се предлагат в магазините КООП на достъпни цени, съпоставими с промоционалните оферти на големите търговски вериги.

Обхванати са магазините КООП в следните населени места:

Кричим, Куклен, Лъки, Раковски, Хисаря, Калофер, Клисура, Перущица, Пловдив, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Чалъкови, Ахматово, Бачково, Белозем, Богдан, Богданица, Ведраре, Войводиново, Голям Чардак, Горна Махала, Долнослав, Драгомир, Дуванлии, Иганово, Искра, Калековец, Каравелово, Кочево, Кръстевич, Кърнаре, Михилци, Моминско, Новаково, Поповица, Правище, Розино, Селци, Слатина, Столетово, Тополово, Триводици, Трилистник, Христо Даново, Червен, Чешнегирово и Ясно поле.

Мобилният магазин обслужва: Руен, Скобелево, Извор, Дедово, Чехларе, Бабек и Свежен.

Амбицията на компанията „Магазин за хората“ е през 2026 г. да има национално покритие и устойчива мрежа за достъп до предлаганите от него продукти във всички региони на страната. Паралелно с това се работи и по следващите етапи от развитието, свързани с откриване на пълноценни физически обекти — както франчайз магазини, така и локации.