Остават пет дни от въвеждането на еврото в България. Евромонетите запазват ключови символи от българската идентичност, обединени с общите елементи на европейското парично семейство, и следват всички изисквания за дизайн, въведени в ЕС.

Евромонетите имат обща страна и национална страна. За основни елементи на националната страна на българските евромонети е възпроизведен дизайнът на настоящите български разменни монети.

Facebook/Christine Lagarde

6 дни до еврото: как, къде и при какви условия ще обменяме левове в евро

Дизайнът на общите страни на монетите е дело на Люк Люикс от Белгийския кралски монетен двор. На тях са представени изображения на Европейския съюз или на Европа, които символизират единството на ЕС.

Одобрените през 2024 г. графични проекти за дизайн на българската национална страна на евромонетите отговарят на изискванията за основните мотиви и задължителни реквизити на дизайна.

Съгласно нормативните изисквания, всяка национална страна на евромонетите включва задължителни и незадължителни реквизити.

Задължителните елементи са:

изобразяване на кръг от 12 звезди, както e върху знамето на Европейския съюз;

изписване на кирилица на думата „БЪЛГАРИЯ“ като обозначение на емитиращата държава;

за българските евромонети от 2 евро – надпис, изписан последователно по гурта, като на едната половина е изписано „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ“, а на втората половина – обърнато изписан същият надпис.

Избраните незадължителни елементи са:

изписване на кирилица на думата „евро“ на монетите от 1 и 2 евро, „стотинка“ на монетата от 1 цент и „стотинки“ на монетите от 2, 5, 10, 20 и 50 цента;

изписване на годината на въвеждане на еврото в България.

7 дни до еврото: Как ще се променят заплатите, пенсиите и помощите

Ето и как ще изглеждат българските евромонети:

Мадарски конник – на евромонетите от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 цента;

БНБ

БНБ

БНБ

БНБ

Св. Иван Рилски – на евромонетата от 1 евро;

БГНЕС

Паисий Хилендарски – на евромонетата от 2 евро.