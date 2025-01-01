Замяната на левa с евро от 1 януари 2026 г. ще се извършва по фиксирания курс от 1,95583 лв. за 1 евро, без промяна. Това е окончателният курс, по който всички левови средства – в брой и по сметки – ще бъдат превалутирани.

Обмяната в брой – безплатна в БНБ и с ограничения при банките и „Български пощи“

Обмяната на левови банкноти и монети ще бъде безплатна, безсрочна и без лимит само в Българската народна банка. В рамките на първите 12 месеца от 2026 г. услугата остава безплатна и при банките и „Български пощи“, но през първите 6 месеца се прилага с ограничения:

В банките сумите над 30 000 лв. изискват предварителна заявка три работни дни по-рано. Това важи и когато парите се внасят по сметка за превалутиране.

„Български пощи“ ще обслужват населени места без банки и ще обменят между 1000 и 10 000 лв. на ден, след заявка от 3 до 5 работни дни. Над този лимит обмен не се извършва.

След 30 юни 2026 г. могат да се появят такси

Докато БНБ ще продължи да обменя безплатно и без ограничение във времето, банките и „Български пощи“ могат да въведат такси за обмен в брой и при внасяне на левове по сметка след 30 юни 2026 г.

Кога може да бъде отказана услуга и при какви условия

До 31 декември 2026 г. банките нямат право да отказват обмен или приемане на пари по сметка, а „Български пощи“ могат да откажат единствено при липса на налични средства в каса. След тази дата отказът става възможен, тъй като услугата може да бъде прекратена.

Обменът се извършва при спазване на законите срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. БНБ организира изтеглянето, съхранението и унищожаването на левовите пари, като повредените банкноти и монети също се обменят по официалния курс.

Какво се случва с парите по сметките

На 1 януари 2026 г. всички сметки в левове се превалутират автоматично и безплатно в евро – текущи, депозитни, спестовни и други. От този ден безналичните плащания в страната ще се извършват само в евро. Затова властите препоръчват гражданите да внесат наличните си левове в банкови сметки до края на 2025 г., за да преминат лесно към новата валута.

Големи суми в брой – най-лесно през банка

За хора, които държат над 10 000 лв. в брой, най-бързият начин е парите да се внесат по сметка преди края на 2025 г. Така превалутирането ще стане автоматично и без такса.

Банкоматите преминават само към евро

От 1 януари 2026 г. всички банкомати в България ще разпространяват единствено евробанкноти.

Колко левове ще бъдат изтеглени от обращение

Очаква се от оборот да излязат близо 640 тона банкноти (около 32 товарни автомобила) и над 7700 тона монети (около 385 камиона) – огромен логистичен процес, подготвян от БНБ.

Ако след години намерим левове – ще ги обменим ли?

Да. Дори след десетилетия, откритите левове ще могат да се обменят без ограничение във времето и количество в БНБ, по официалния курс и при спазване на финансовото законодателство.