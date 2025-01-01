На 1 януари 2026 г. България ще стане 21-вата страна членка на еврозоната. От първия ден на новата година еврото официално ще замени лева като национална валута, като фиксираният обменен курс е 1,95583 лева за 1 евро.

В периода от 1 януари до 31 януари 2026 г. левът и еврото ще бъдат законни платежни средства на територията на Република България. Това е т.нар. период на двойно обращение, в който гражданите ще могат да извършват плащания и в двете валути. След изтичането на този едномесечен срок левът окончателно ще престане да бъде законно платежно средство в страната.

Съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България, безплатната обмяна на банкноти и монети от левове в евро започва от датата на въвеждане на еврото – 1 януари 2026 г.

Безплатна обмяна ще се извършва от:

Българската народна банка – без ограничения в количеството и без краен срок;

– без ограничения в количеството и без краен срок; Търговските банки – без ограничения в количеството, като за суми над 30 000 лева е необходима предварителна заявка от три работни дни. Услугата ще бъде безплатна в периода от 1 януари до 30 юни 2026 г.;

– без ограничения в количеството, като за суми над 30 000 лева е необходима предварителна заявка от три работни дни. Услугата ще бъде безплатна в периода от 1 януари до 30 юни 2026 г.; „Български пощи“ ЕАД – само в населени места, където няма банкови клонове. За суми между 1000 и 10 000 лева обменът ще се извършва след предварителна заявка от 3 до 5 работни дни в предварително обявени пощенски клонове. Пощите няма да обменят суми над 10 000 лева на ден за едно лице. Услугата ще бъде безплатна до 30 юни 2026 г.

На 1 януари 2026 г. всички левови сметки в банките ще бъдат автоматично превалутирани в евро, без такси и комисиони за клиентите.

В периода от 1 юли до 31 декември 2026 г. банките и „Български пощи“ ще продължат да обменят левове в евро, но вече ще имат право да налагат такси за услугата. От 1 януари 2027 г. те могат изцяло да преустановят тази дейност.

Независимо от въвеждането на еврото, Законът за мерките срещу изпирането на пари и Законът за мерките срещу финансирането на тероризма ще продължат да се прилагат. Това означава, че при обмяна на суми над 10 000 лева произходът на средствата задължително ще трябва да бъде деклариран.