От датата на въвеждането на еврото у нас 1 януари 2026 г. плащанията към Агенция „Митници“ ще бъдат в новата валута, тъй като митнически задължения се погасяват само електронно, а банковите сметки се превалутират автоматично. На сайта на митническата администрация в раздел, свързан с въвеждането на еврото, са посочени и конкретни примери за работа на митническите системи от новата година.

От началото на 2026 г. всички вносни мита, ДДС и акциз при внос и свързаните с тях глоби, санкции и наказателни лихви, събирани от Агенция „Митници“, ще се заплащат само в евро по банков път или с ПОС терминал. Безкасовото плащане се извършва по текущите банкови сметки на Агенция „Митници“ в БНБ в евро.

Информационните системи на Агенция „Митници“ са адаптирани за работа с евро, съгласно План на българската митническа администрация за това.

Митническите органи работят с над 2000 регламента на Европейския съюз и където има обявени стойности, те са в евро. След 1 януари 2026 г. стойностите, посочени в левове, в нормите на българското законодателство, се считат за стойности в евро при прилагане на официалния валутен курс и правилата за превалутиране и закръгляване в Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Статистиката на Агенция „Митници“ показва, че през изминалата година и половина в евро са 47,5 на сто от приетите декларации за търговски внос и 24 на сто от декларациите за износ към трети страни.

Всички икономически оператори, работещи с митническите информационни системи за внос и износ, разполагат с така наречената виртуална сметка. От 1 януари 2026 г. сметката ще се превалутира автоматично в евро, в евро ще става и възстановяване/връщане на суми от виртуалната сметка. Митническата администрация препоръчва на всички икономически оператори, които очакват да погасяват задължения в първите дни на новата година, да заредят предварително виртуалните си сметки с левове, които ще се превалутират автоматично в нощта срещу 1 януари.

Суми за обезпечения - еднократни и общи, в митническата информационна система за внос също се превалутират автоматично. Валидни към 31 декември обезпечения в български лева продължават да са валидни и ще се превалутират.

Задълженията в лева към Агенция „Митници“, които са останали непогасени към 31 декември, остават дължими и се превалутират в евро на 1 януари. Надвзети или предплатени суми, които митническата администрация дължи към фирми в и граждани, също се превалутират, като не е необходимо да се издават или подписват нови документи.

Как ще се декларират и заплащат задълженията за акциз след въвеждане на еврото? В акцизна декларация, подавана през януари догодина за данъчния период месец декември 2025 г., задълженията следва да се посочват в лева. От февруари за данъчен период януари и нататък те ще бъдат вече в евро. Коригиращи акцизни декларации следват същото правило.