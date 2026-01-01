Двама души са задържани в столичния квартал „Орландовци“ при акция на СДВР. При акцията са открити общо над 55 килограма наркотици, от които над 10 кг фентанил - рекордно за страната установено до момента количество. При акцията са установени и 40 кг метамфетамин и над 3 кг кокаин.

Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов даде повече информация по случая. В рамките на специализирана полицейска операция по трафик, разпространение и производство на наркотични вещества на територията на Столична дирекция, „Сектор наркотици“ са извършили претърстване по неотложност в къща с дворно място в квартал „Орландовци“. В хода ѝ са открити огромни по думите на Николов количества наркотични вещества – около 40 кг. метаамфетамин, таблетираща машина с пресовачна такава, 3 кг. марихуана, над 3 кг. кокаин и над 10 кг. фентанил, който е супер опасен, токсичен повече от всички наркотични вещества, познати на пазара, посочи Николов.

Той припомни, че според статистиката в САЩ на всеки 6 минути умира по един наркозависим човек, използващ фентанил, така че "това заловено количество предотвратява доста инциденти“.

В рамките на тази операция също са открити и огнестрелни оръжия - два автомата и два пистолета. Предстои назначаване на експертизи, за да се установи видът и за каква употреба са предназначени. Претърсванията продължават и в момента.

Задържаните са мъж и жена. Мъжът е 50-годишен криминално проявен, жената е без криминални прояви – на 55 години.

Предполага се, че къщата е изпозлвана за депо, откъдето са захранвани основните наркодилъри, разпространяващи на територията на столицата.

По думите на Николов изводът е, че производството на хероин от доста време е спряло и наркоразпространителите използват фентанила като негов заместител.

За смяната на тримата заместник-директори на СДВР Николов коментира, че това е ръководно решение: „Така сме преценили и предполагам, че ще продължим да работим в този ръководен състав, назначен към настоящия момент“.