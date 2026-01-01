Две момчета от Радомир показаха, че честността и доброто възпитание са ценности, които намират реално проявление в ежедневието, съобщиха от полицията.

Денислав Евгениев Драгомиров, ученик в шести клас на ОУ „Христо Смирненски“ и Владислав Венциславов Кирилов, ученик в осми клас на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, намерили портфейл с документи и 400 евро.

ОД на МВР-Перник

Вместо да подминат случая, те незабавно предали намереното на органите на реда, за да бъде върнато на неговия собственик. За своята достойна постъпка двамата ученици бяха отличени на официална церемония, проведена на 10 юни в сградата на Районното управление в Радомир.

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Наградите бяха връчени от началника на Районното управление - главен инспектор Павел Джалев, който поздрави момчетата за проявената честност и гражданска отговорност.

Особено вълнуващ момент от церемонията беше присъствието на доброволците от Детското полицейско управление в Радомир, тъй като едно от наградените момчета е част от инициативата.

Денислав Драгомиров и Владислав Кирилов получиха почетни грамоти от главен инспектор Павел Джалев и предметни награди, връчени от инспектор „Детска педагогическа стая“ Десислава Попова.

ОД на МВР-Перник

В обръщението си към присъстващите главен инспектор Джалев подчерта ролята на семейството и училището за изграждането на ценностите у младите хора. „Зад тази достойна постъпка стоят всеотдайни родители и мотивирани учители.

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Поздравявам семействата за възпитанието, което са дали на своите деца, и благодаря на учителите и ръководствата на училищата, които ежедневно утвърждават ценности като честност, почтеност и отговорност“, заяви той.

С този пример Денислав и Владислав доказват, че доброто възпитание, моралът и активната гражданска позиция имат своето място сред младото поколение. Именно такива постъпки заслужават да бъдат насърчавани и популяризирани, защото вдъхновяват обществото и дават добър пример на останалите деца.