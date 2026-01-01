Две 10-годишни момичета намериха портмоне с пари в Монтанско и го върнаха, съобщиха от полицията.

Забравеното портмоне с 450 евро и документи. На 20 март децата са открили на пейка пред кметството в село Мърчево портмоне, съдържащо евро и лични документи.

Те незабавно предали изгубения портфейл в местната администрация. Открита е собственичката - 18-годишно момиче от Монтана.

Оказало се, че тя била на гости в селото. След проведен разговор по телефона жената отишла в кметството и си взела портмонето, което било непокътнато.