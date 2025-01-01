Деца намериха портмоне с пари в Шумен и го върнаха, съобщиха от полицията.

В обедните часове на 13 октомври, 12-годишната Божидара и брат ѝ Стилиян, шестокласници в СУ „Сава Доброплодни“, се прибирали от училище към дома им.

Доброто: Ученички намериха и върнаха портфейл с пари

В подлеза на автогарата са забелязали черно мъжко портмоне. Божидара се навела, взела го и го отворила. Видяла, че има документ за самоличност и голяма сума пари.

Децата са позвънили на майка си, и разказали какво се е случило. Срещнали се, жената видяла, че парите в портмонето са 950 лева.

ОД на МВР-Шумен

Отишли в Районното управление в града, за да ги предадат. Станало ясно, че личната карта е на мъж от търговищкото село Буховци, който се отклонил от мярка „домашен арест“, бил установен и задържан в полицейския арест.

Поради деликатната ситуация, не е осъществена среща между децата и собственика, за да им благодари за доблестната постъпка.

Божидара и Стилиян са деца на служител в сектор „Криминална полиция“ в Районното управление в града.