На 30 май, православната църква отбелязва Черешова задушница – един от най-тачените дни в памет на починалите. Тя се отбелязва в съботата преди Петдесетница и е посветена на молитвите за душите на покойниците.

Според православната традиция всяка събота е ден за възпоменание на мъртвите, но Задушницата преди Петдесетница има особено значение. Вярва се, че след Възнесението Христово вратите на небесното царство са отворени и Църквата отправя молитви за опрощение и покой на душите на всички починали християни.

Името „Черешова задушница“ идва от черешите – най-характерният плод за сезона, който традиционно присъства на поменалните трапези и се раздава за „Бог да прости“.

В деня на Задушницата близките посещават гробовете на своите покойници, палят свещи и кандила, преливат с вино, кадят с тамян и поднасят жито и хляб. След заупокойните служби в храмовете се правят общи панихиди, а донесените храни се раздават за помен в памет на починалите.

Според християнската вяра душата е вечна и животът продължава след смъртта. Затова и Задушница е ден не само на тъга, но и на смирение, молитва и духовна връзка с близките, които вече не са сред нас.